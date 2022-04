Das Mauthausen Komitee Österreich lädt im Vorfeld des Fests der Freude am 8. Mai zu Rundgängen am Wiener Heldenplatz. Am Donnerstag startete der erste Rundgang mit Lehrlingen von Jugend am Werk. Der Tag der Befreiung sollte laut ihnen der Österreichische Nationalfeiertag sein.

