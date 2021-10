Video: Schallenberg als Bundeskanzler angelobt: "Werde eng mit Kurz zusammenarbeiten"

Nachdem Sebastian Kurz (ÖVP) am Wochenende seinen Rücktritt als Bundeskanzler angekündigt hat, wurde sein Nachfolger Alexander Schallenberg am Montag durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. In seinem ersten Statement als Bundeskanzler kündigte Schallenberg eine enge Zusammenarbeit mit Kurz an. Das Außenministerium übernimmt nun der Botschafter Michael Linhart. Die Opposition ist nicht restlos überzeugt: So will die FPÖ am Dienstag der gesamten türkis-grünen Bundesregierung das Vertrauen entziehen.

