Video: Schallenberg sprach erstmals als Kanzler im Nationalrat: "Unsere Hand ist ausgestreckt"

Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Dienstag erstmals als Kanzler vor das Parlament getreten. Die Hand in Richtung Koalitionspartner und Opposition sei ausgestreckt, sagte der neue Kanzler. Doch sein Empfang durch die Opposition könnte unfreundlicher nicht sein: Die FPÖ hat einen Misstrauensantrag gegen die gesamte türkis-grüne Bundesregierung angekündigt. Die SPÖ will dem Finanzminister Gernot Blümel das Vertrauen entziehen.

