Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verkündete am Dienstag den zweiten Lockerungsschritt in Alten- und Pflegeheimen. Manchen Einrichtungen könnte laut Bewohnervertretung ein gerichtliches Nachspiel drohen, wenn Bewohnerinnen und Bewohner "unverhältnismäßig" in ihren Grundrechten eingeschränkt wurden.

