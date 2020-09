Video: Schulbeginn mit Maske und Babyelefant — Anschober über Umsetzung der Maßnahmen zufrieden

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag für rund 456.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr begonnen. Coronabedingt startete die Schule für die Taferlklassler in Wien mit Schultüte und Maske. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) appellierte bei dem Besuch der Ganztags-Volksschule Alte Donau: "Lasst euch nicht durch die Maske stören. In der Klasse kann man sie abnehmen."

