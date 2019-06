Die feierliche Angelobung der neuen Regierungsmitglieder fand am Montagvormittag in der Präsidentschaftskanzlei der Wiener Hofburg statt, dem einstigen Schlafzimmer von Kaiserin Maria Theresia. Das Kabinett von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein besteht aus zwölf Mitgliedern, aus gleich vielen Männern wie Frauen. Das ist ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik Österreich.

Dieses Video liegt auf YouTube