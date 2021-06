Video: Slowenien 1991/2021: Bundesheer-Gedenken mit Festakten

An den Grenzübergängen Grablach (Kärnten) sowie Spielfeld (Steiermark) hat das Bundesheer am Dienstag des Sicherungseinsatzes während des slowenischen Unabhängigkeitskriegs vor 30 Jahren gedacht. Am Vormittag fand der Festakt in Kärnten statt, ab 13.00 Uhr wird in Spielfeld gedacht. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erinnerte, dass bis zu 7.700 österreichische Bundesheersoldaten die Grenze sicherten, als auf slowenischer Seite gekämpft wurde.

Dieses Video liegt auf YouTube