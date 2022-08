Video: Sommerschul-Angebot erstmals teilweise auch ganztägig

Am Montag hat in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zum dritten Mal die Sommerschule begonnen, bundesweit nutzen diesmal fast 40.000 Schüler das zweiwöchige Angebot. Ursprünglich zum Aufholen von coronabedingten Lernrückständen eingeführt, steht die Sommerschule mittlerweile auch Schülern ohne Förderbedarf offen. Ziel sei heuer, Sommerschule und Betreuungsangebote der Länder am Nachmittag besser zu integrieren, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag.

Dieses Video liegt auf YouTube