In Eisenstadt befasst sich am Donnerstag ein Sonderlandtag mit dem Skandal um die Commerzialbank Mattersburg. Die Causa wird in einer Aktuellen Stunde thematisiert, die ÖVP hat weiters einen Dringlichkeitsantrag angekündigt, in dem sie Akten und Unterlagen von der Landesregierung einfordert. Debattiert wird auch ein Dringlichkeitsantrag der SPÖ, die ein Parteispendenverbot verlangt.

