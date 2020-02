Video: Sozialarbeiter planen Streiks - ÖGB hofft auf Zivilgesellschaft

Die sechste Runde der KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft ist am Montagabend nach acht Stunden ergebnislos beendet worden. Die Verhandler konnten sich nicht auf eine Lösung für die Forderung der Gewerkschaften nach einer 35-Stunden-Woche für 125.000 Beschäftigte im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich einigen. Auch in Salzburg wird es ab Aschermittwoch Warnstreiks geben.

