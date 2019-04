Die SPÖ hat am Montag mit der Forderung nach "fairen Steuern" den Startschuss für ihren EU-Wahlkampf gegeben. In einem Pressegespräch schlugen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Spitzenkandidat Andreas Schieder einen EU-weit einheitlichen Mindeststeuersatz für Unternehmen vor. Aufhorchen ließ die Forderung, in Steuerfragen "unsolidarischen EU-Staaten wie Ungarn" die EU-Förderungen zu kürzen.

