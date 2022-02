Video: SPÖ-Präsidium will einstimmig in OÖ "Signal des Wechsels"

In der SPÖ OÖ brauche es "ein Signal des Wechsel", darauf verständigte sich das Parteipräsidium einstimmig in der Sondersitzung am späten Dienstagabend. Auch wenn der Dritte Landtagspräsident Peter Binder es nicht aussprach, ist damit die Ablöse von Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer entschieden worden. Klubobmann Michael Lindner soll die Führung übernehmen. Gerstorfer will sich Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz äußern.

