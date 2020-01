Die SPÖ hat ihre Antwort auf das Pressefoyer der Regierung gefunden, nämlich das "rote Foyer". Einmal pro Woche, in der Regel donnerstags, wollen prominente Sozialdemokraten künftig die Themen der Woche kommentieren. Als erste an der Reihe war Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die vor neuem roten Hintergrund Vorschläge zum Bereich Arbeit präsentierte und die Regierung in vielen Dingen kritisierte.

