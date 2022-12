Video: SPÖ und FPÖ thematisieren Teuerung und Asyl im Nationalrat

SPÖ und FPÖ werden in der bevorstehenden Nationalratssitzung die Themen Teuerung und Asyl ins Zentrum stellen. Während die Roten weiter auf die Einführung eines Gaspreisdeckels drängen, will FPÖ-Chef Herbert Kickl die "jämmerliche Performance" der türkis-grünen Bundesregierung im Zusammenhang mit der "derzeit stattfindenden Völkerwanderung" thematisieren. Zudem kündigte Kickl eine Demonstration gegen das geplante Bundesasylquartier im obersteirischen Kindberg am Freitag an.

