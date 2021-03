Video: SPÖ verliert Stadtchefs in Klagenfurt, Spittal und Hermagor

Mit einer Sensation hat die Bürgermeister-Stichwahl in Klagenfurt geendet. Nach vorläufigem Ergebnis ohne Wahlkarten liegt Ex-Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) mit 54,8 Prozent so deutlich vor Amtsinhaberin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ), dass der Vorsprung von 3.131 Stimmen - bei 4.500 Wahlkarten - wohl nicht mehr einzuholen ist. Damit verliert die SPÖ nach sechs Jahren die Landeshauptstadt. Auch in Spittal an der Drau und Hermagor verloren die SPÖ-Amtsinhaber.

Dieses Video liegt auf YouTube