Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will Österreichs Schülern "in keiner Ampelphase" im Unterricht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht verordnen, allerdings wered es bei Rot "Distance Learning" geben. Das hat er am Montagvormittag in einer Pressekonferenz betont.

