Die Spaltung der FPÖ in Wien dürfte bald perfekt sein. Denn egal, wie die Gegenliste heißen wird: Stehe der gefallene Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an deren Spitze, sei der Einzug in den Wiener Gemeinderat absolut in Reichweite, sagt Meinungsforscher Hajek. Allerdings gebe es noch "viele uneinschätzbare Variablen" bei dem Vorhaben.

Dieses Video liegt auf YouTube