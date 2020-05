Video: Tausende Soldaten rückten am Montag in die Kasernen ein

Am Montag sind österreichweit fast 4.000 Soldaten in die Kasernen des Bundesheeres eingerückt, 2.300 davon Milizsoldaten und 1.500 Grundwehrdiener. Als erstes mussten sie gleich am Eingang ihre Hände desinfizieren und bekamen eine Mund-Nasen-Maske in Tarndesign. Hotspot in der Hauptstadt war die Maria-Theresien-Kaserne, wo zwei Milizkompanien mit 300 Soldaten und 230 Rekruten einrückten.

Dieses Video liegt auf YouTube