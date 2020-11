Video: Terroranschlag in Wien fordert zwei Todesopfer

Der blutige Terroranschlag in der Wiener Innenstadt Montagabend hat mindestens zwei Todesopfer und zahlreiche Schwerverletzte gefordert. Eine Frau ist in der Nacht im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Ein Mann war bereits am Abend verstorben, nachdem mehrere Männer mit Langwaffen und Pistolen wahllos auf Passanten und Lokalbesucher in einem Ausgehviertel geschossen hatten. Mindestens ein Täter ist noch flüchtig und wird von der Polizei als sehr gefährlich eingestuft.

Dieses Video liegt auf YouTube