Bei dem Anschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt sind vier Zivilpersonen und ein erst 20-jähriger Attentäter ums Leben gekommen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gab am Dienstagnachmittag Details über das Attentat bekannt. Österreich verhängte eine dreitägige Staatstrauer.

