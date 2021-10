Beim Terroranschlag in Wien zog ein junger Palästinenser einen verletzten Polizisten aus der Schusslinie. Die Tat hat sein Leben verändert.

Wie ist das, wenn auf einen geschossen wird? Wie fühlt sich der Moment an, wenn einem jemand mit einer Kalaschnikow im Arm ins Auge blickt und Sekunden später abdrückt? Was geht einem durch den Kopf, wenn man hinter einem Baum Deckung sucht und hört, wie Projektil um Projektil in den Stamm fährt? Osama Abu El Hosna, erst 23 Jahre alt, geboren in Palästina, weiß das alles. Denn er hat all das - und noch viel mehr - erlebt. Innerhalb weniger ...