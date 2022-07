Video: Teuerung dominiert Auftakt des Parlamentskehraus

Der Nationalrat startet am Mittwoch seinen dreitägigen Kehraus, der in mehr als fünfzig Debatten gut 40 Gesetzesbeschlüsse bringen wird. Tag eins steht im Zeichen der Teuerung. Gleich zu Beginn in der "Aktuellen Stunde" will die ÖVP bereits beschlossene Maßnahmen noch einmal feiern, während die SPÖ in einem "Dringlichen Antrag" am Nachmittag u.a. die Forderung nach einer Regulierung der Strompreise erhebt.

Dieses Video liegt auf YouTube