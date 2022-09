Video: Tirol-Wahl: Urnengang läuft, Spitzenkandidaten optimistisch

Die Tiroler Landtagswahl ist in vollem Gange. Bei großteils bewölktem, trübem Wetter schritten die Spitzenkandidaten für einen der spannendsten Tiroler Urnengänge aller Zeiten bis Mittag zu den Stimmabgaben - und zeigten sich unisono optimistisch und frohen Mutes. Sogar der schwer unter Druck stehende ÖVP-Kandidat Anton Mattle gab in seiner Heimatgemeinde Galtür an zu glauben, dass sich ein "guter '3er'", also ein Ergebnis über 30 Prozent, ausgehe.

Dieses Video liegt auf YouTube