Video: Tiroler Grüne: Mair zum Spitzenkandidaten gekürt

Gebi Mair heißt der neue starke Mann bei den Tiroler Grünen. Der 38-jährige Klubobmann entschied eine Online-Wahl unter Parteimitgliedern um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2023 gegen Soziallandesrätin Gabriele Fischer für sich. Das Ergebnis wurde bei einer Landesversammlung am Samstag in Kufstein bekanntgegeben. In seiner Rede nach der Verkündung des Ergebnisses mahnte Mair in Richtung Koalitionspartner ÖVP, die gesamte Legislaturperiode zu Ende zu regieren.

