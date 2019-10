Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner TV-Ansprache am Nationalfeiertag das Gemeinsame in den Fokus gestellt. "Im Gemeinsamen liegt oft die bessere Lösung", sagte er und forderte erneut, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Um diese Suche nach dem Gemeinsamen gehe es auch bei den Gesprächen zur Regierungsbildung, spielte Van der Bellen auf die aktuelle politische Lage an.

