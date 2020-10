Video: U-Ausschuss - Befragung von Hadschieff spätabends beendet

Die Befragung im Ibiza-U-Ausschuss ist am Dienstag erst nach über zwölf Stunden beendet worden. In den Abendstunden ist die dritte Auskunftsperson des Tages, PremiQuaMed-Chef Julian Hadschieff, befragt worden. Genauer zur Sprache gekommen ist die Spende des Uniqa-Privatklinikbetreibers an die ÖVP in der Höhe von 50.000 Euro in zwei Tranchen 2017 und 2018. Bei den Fragen dazu beriet sich Hadschieff mehrmals mit seiner Vertrauensperson.

