Video: U-Ausschuss: Laut Nehammer Video-Auswertung komplex

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist am Freitag in seinen zweiten Befragungstag gegangen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) rechtfertigte die lange Dauer der Auswertung des sichergestellten Ibiza-Videos bei seiner Befragung damit, dass diese komplex sei. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will das Ibiza-Video zur Verfügung stellen, sobald die Staatsanwaltschaft ihr Einverständnis gibt.

