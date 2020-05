Video: Unterrichts-Neustart mitten im Mai: "Fast normale Schule"

Neun Wochen nach der Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie sind am Montag rund die Hälfte der 700.000 Schüler an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen in ihre Klassen zurückgekehrt. Gröbere Probleme wurden vorerst nicht bekannt, eine Schule in Wien-Währing blieb wegen eines Corona-Verdachtsfalls bei einer Lehrkraft geschlossen.

Dieses Video liegt auf YouTube