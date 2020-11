Video: Untersuchungskommission zu Wien-Anschlag wird präsentiert

Die Untersuchungskommission zum Terroranschlag in Wien wird am Donnerstag präsentiert. Sie soll klären, ob es zu Behördenversagen gekommen ist. Die Behörden sollen trotz einschlägiger Verdachtsmomente nichts unternommen haben. Im Gespräch für die Leitung ist Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes von der Universität Wien. In der "ZiB 2" wollte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) keine Namen nennen.

