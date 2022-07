Video: Urteil in Straches Asfinag-Prozess steht bevor

Im bereits zweiten Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache wegen Bestechlichkeit wird am Freitag am Wiener Landesgericht das Urteil erwartet. Laut Anklage soll der Ex-FPÖ-Chef dem ebenfalls angeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz für Spenden an einen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben. Strache und Stieglitz blieben zu Beginn des letzten Verhandlungstages bei ihrer Verantwortung und betonten ihre Unschuld.

Dieses Video liegt auf YouTube