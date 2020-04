Mitten in der Coronakrise wurde Verena Madner am Freitag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als neue Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofes angelobt. Sie "freut sich sehr" auf ihre neue Tätigkeit - die "eine große Herausforderung und zugleich sicher eine der interessantesten juristischen Aufgaben in unserem Land" sei.

