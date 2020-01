Harald Vilimsky und Christian Hafenecker haben ihre Funktionen als Generalsekretäre der FPÖ zurückgelegt. Es handle sich um einen freiwilligen Rückzug sagte Hafenecker am Mittwoch am Rande der Parteiklausur in Leoben zur APA. Es sei an der Zeit, an eine jüngere Person zu übergeben. Auch Vilimsky betonte, dass sein Rückzug auf eigenen Wunsch erfolge. Wer den beiden nachfolgt, ist noch unklar.

