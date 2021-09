Video: Wahlkampf in Oberösterreich im Finale

ÖVP und Grüne haben Donnerstagabend das Finale zur Oberösterreich-Wahl eingeläutet. Die ÖVP tat dies bodenständig in der Heimatgemeinde von Landeshauptmann Thomas Stelzer in Wolfern im Bezirk Steyr, wo lautstark "hier regiert die ÖVP" skandiert wurde. Die Grünen starteten ihren Countdown in Linz. Dort beschwor Spitzenkandidat Stefan Kaineder den "historische Auftrag" der Grünen zum Erreichen der Klimaneutralität.

