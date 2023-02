Video: Waldhäusl-Sager für Mikl-Leitner "jenseitig"

Nach der Asylpolitik-Aussage in Richtung von Schülern in einer TV-Sendung hat am Donnerstag weiter Wirbel um Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl geherrscht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hielt dazu fest: "Was die Aussage betrifft, reicht glaube ich ein Wort, nämlich jenseitig." Waldhäusl selbst zeigte sich allerdings nicht reuig. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) lädt nun die Klasse ins Rathaus ein.

