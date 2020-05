Video: Weiter keine Einigung bei Ischgl-Expertenkommission

Die Zusammensetzung der geplanten Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements des Landes Tirol rund um Ischgl bleibt weiter ein politisches Ping-Pong-Spiel und somit vorerst unklar. Während die ÖVP ihre Zustimmung zu einem SPÖ-Antrag im Landtag am kommenden Mittwoch signalisierte, streben die Grünen als Koalitionspartner weiter in erster Linie einen All-Parteien-Antrag an.

