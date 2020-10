Video: Weniger Gäste an Lokaltischen, weniger Zuschauer in Stadien, mehr Masken

Die Bundesregierung hat am Montag neue Verschärfungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet. Ab Freitag dürfen sich bei Veranstaltungen und Privat-Treffen ohne Sitzplatz-Zuweisung nur mehr maximal sechs Erwachsene indoor treffen, im Freien nur mehr zwölf (plus minderjährige Kinder). Auch in der Gastronomie gilt diese Regel. Behördlich genehmigte Events werden auf 1.000 indoor und 1.500 outdoor reduziert. Kritik am Krisenmanagement der Regierung kam von der Opposition.

