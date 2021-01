Video: Wie geht es weiter? Videokonferenz Bund-Länder ohne Entscheidungen beendet

Die Videokonferenz der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten zur aktuellen Corona-Situation ist am Montagabend wie erwartet ohne Entscheidungen zu Ende gegangen. Vereinbart wurde, dass es nächste Woche wieder ein physisches Treffen geben soll, bei dem die Situation neu bewertet wird, erfuhr die APA aus Verhandlerkreisen. Am späteren Abend stand noch eine weitere Online-Runde mit den Oppositionsparteien am Programm.

