Österreich ist stark in der Versorgung, aber auch teuer und nicht immer effizient. Wie lange können wir uns diese Dynamik leisten - und was kommt in den nächsten Jahrzehnten auf uns zu? Ein Doppelinterview mit EcoAustria-Chefin Monika Köppl-Turyna und Martin Schenk von der Armutskonferenz.

