Video: Wien beendet harten Lockdown auch am 3. Mai

In Wien sollen anders als erwartet auch ab 3. Mai der Handel und die Dienstleister wieder öffnen. Das kündigten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und sein Vize Christoph Wiederkehr (Neos) in einer Pressekonferenz Dienstagmittag an. Der Entscheidung gingen Beratungen mit Experten voraus. Bis 2. Mai gilt in Wien noch ein strenger Lockdown, der zu Ostern verhängt wurde.

Dieses Video liegt auf YouTube