Video: Wien pocht auf sofortigen Schulunterricht nach dem Lockdown

Wien pocht auf die Wiederaufnahme des Unterrichts an Schulen unmittelbar nach dem Ende des Lockdowns am 7. Dezember. "Die Schule muss das erste sein, was wieder hochgefahren wird", sagte der frisch gebackene Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Mittwoch in seiner ersten Pressekonferenz als Ressortchef. Unterstützt wurde er dabei von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ): "Es ist uns wichtig klarzumachen: Die Schule ist kein gefährlicher Ort."

