Video: Wiener Oberstufenschüler können im Kaffeehaus lernen

Durch die Corona-Pandemie sind derzeit auch die Kaffeehäuser im ganzen Land geschlossen. In Wien öffnen ab Donnerstag einige wenige wieder ihre Pforten - allerdings nicht zum Melange trinken, sondern zum Lernen. Denn die Stadt stellt in Kooperation mit Gastronomen "fliegende Lerncafes" bereit. In diese können Oberstufenschüler, die genug vom Home Schooling haben, zumindest für ein paar Stunden in anderer Atmosphäre ihren Unterrichtsstoff durchgehen.

