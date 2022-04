Video: Wolf will im U-Ausschuss nicht zu Steuern Stellung nehmen

Der Unternehmer Siegfried Wolf will am Mittwoch im parlamentarischen ÖVP-Untersuchungsausschuss nicht zu seiner Steuercausa Stellung nehmen. Das machte er gleich in seinem Eingangsstatement klar. Er sehe sich in dieser Angelegenheit voll im Recht. Die Abgeordneten wollten ihn zu einem Steuernachlass befragen. Thema sollen auch seine Kontakte nach Russland sein. Jüngst aufgetauchte Chats haben dokumentiert, wie Wolf für den Oligarchen Oleg Deripaska interveniert hatte.

Dieses Video liegt auf YouTube