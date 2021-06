Video: Zadic am Mittwoch allein im Ibiza-U-Ausschuss

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet am Mittwoch in seine letzte reguläre Woche. Einzige Auskunftsperson wird am ersten Tag Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sein. Sie soll unter anderem zu Streitigkeiten unter Ermittlern in der Ibiza-Affäre befragt werden. Tags darauf wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein weiteres Mal befragt. Ganz Schluss ist dann nicht, am 15. Juli ist noch einmal ein Ersatztag geplant.

