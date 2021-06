Video: Zadic am Mittwoch allein im Ibiza-U-Ausschuss

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet am Mittwoch in seine letzte reguläre Woche. Einzige Auskunftsperson wird am ersten Tag Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sein. Sie soll unter anderem zu Streitigkeiten unter Ermittlern in der Ibiza-Affäre befragt werden. Vor Zadics Befragung gelangten abermals Beweismittel aus Ermittlungen an die Öffentlichkeit, die den Zwist zwischen Korruptionsermittlern und Oberstaatsanwaltschaft dokumentieren.

Dieses Video liegt auf YouTube