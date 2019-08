Der Landeshauptmann will es, die größte Oppositionspartei will es und die Grünen wollen es vielleicht auch - in der Steiermark stehen die Zeichen auf eine vorgezogene Landtagswahl im November. Regierungschef Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sagte am Donnerstag, dass er einen früheren Termin im Herbst 2019 vorziehe, aber er wolle vorher um eine "breite Mehrheit, nicht nur rechnerisch" im Landtag ringen.

