Mit den Klausuren in Latein und Griechisch hat am Montag die heurige Zentralmatura begonnen. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison standen damit zwei kleinere Fächer auf dem Programm - in Latein maturieren rund 2.100 Schülerinnen und Schüler, in Griechisch etwa zwei Dutzend. Die Klausuren haben laut Bildungsministerium pünktlich begonnen, Probleme wurden keine gemeldet.

