Die schwarz-grüne Koalition ist am Mittwoch in Vorarlberg in ihre zweite Legislaturperiode gestartet. In der konstituierenden Sitzung des Landtags nach der Landtagswahl vom 13. Oktober wurde die Landesregierung unter Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bestellt. Der seit Dezember 2011 amtierende Wallner wurde dabei zum zweiten Mal als Regierungschef wiedergewählt.

