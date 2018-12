Viel Glanz und einige Scherben

Am 31. Dezember geht die dritte österreichische EU-Ratspräsidentschaft zu Ende. Handwerklich war wenig auszusetzen, imagemäßig schon.

"An drei Tagen von drei Diplomaten aus drei Ländern ungefragt zu hören bekommen, wie sehr sie das Ende der österreichischen Präsidentschaft herbeisehnen. Im Brüsseler Maschinenraum freut man sich auf: Rumänien", twitterte Stefan Leifert, Korrespondent des ZDF in Brüssel vor Kurzem. So harsch gingen nicht viele mit Österreichs EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018 um. Brüsseler Journalisten begegneten der türkis-blauen Regierung aber schon von vornherein mit einer Grundskepsis und bestimmten Erwartungen - die nicht selten bestätigt wurden. Und die heimische Opposition ließ durchwegs kein gutes Haar am österreichischen Vorsitz.