Viele Kurz-Vertraute im Amt - Österreichs Expertenregierung ist türkis

Obwohl in Österreich seit Anfang Juni eine unabhängige Expertenregierung am Werk ist, herrscht in vielen Ministerien ein massives Überangebot von türkisen Mitarbeitern. Das berichtet die "Tiroler Tageszeitung". Besonders auffallend ist das Kabinett von Außenminister Alexander Schallenberg, der mehr Referenten als Kanzlerin Brigitte Bierlein um sich schart.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Der Außenminister beschäftigt zwölf Kabinettsreferenten