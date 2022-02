Viele Menschen in Österreich fühlen sich ohnmächtig

Alarmsignal für die Politik: Der Großteil sieht sich durch "die da oben" nicht mehr repräsentiert. Viele sehen sich als "Menschen zweiter Klasse" behandelt. Die Pandemie hinterlässt tiefe Spuren.

Die Coronapandemie ist nicht nur nervenzehrend und für viele eine zunehmende ökonomische Belastung. Auch das Vertrauen in die Politik schwindet zusehends in Zeiten, in denen noch dazu ein Korruptionsskandal den nächsten jagt. Das Gefühl, politisch ohnmächtig zu sein, ist stärker geworden: Fast jede und jeder Zweite sieht sich von der Politik als "Mensch zweiter Klasse" behandelt. Hinzu kommt: Immer mehr Menschen fühlen sich unfrei nach zwei teils von massiven Einschränkungen geprägten Jahren. Das zeigt der "Freiheitsindex 2021", ...